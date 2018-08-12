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Тенге опустился до 364 за доллар

Доллар США в казахстанских обменниках покупают за 360 тенге, продают за 364 тенге.

Фото : kapital.kz12 августа 2018, 12:25

В воскресенье, 12 августа, казахстанская валюта опустилась до 364 тенге за доллар США, передает Zakon.kz.

По данным kurs.zakon.kz, средняя цена в обменных пунктах составляет 361 тенге при покупке доллара и 364 тенге при продаже.

Напомним, что ослабление казахстанской валюты по отношению к американской связано с продолжающимся ослаблением российского рубля. В свою очередь, валюта соседней страны падает из-за панических слухов о введении новых беспрецедентных антироссийских санкций со стороны США.

Подробнее о прогнозах аналитиков смотрите здесь.


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