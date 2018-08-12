Полиция Алматинской области проверяет информацию по стрельбе
Ночью возле заведения в Талдыкоргане была слышна стрельба.
Фото : из открытых источников12 августа 2018, 12:29
Стрельбу у ночного заведения в Талдыкоргане прокомментировали в пресс-службе ДВД Алматинской области, передаёт корреспондент BNews.kz.
"Сейчас дали задание, полицейские на месте разбираются, есть ли состав преступления. Или это обычные шалости, но там слышны были крики. Теперь нужно проверить все моменты и выяснить", - отметил официальный представитель ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.
Напомним, ранее сообщалось, что в социальных сетях появилось видео, где был слышен звук стрельбы.
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