Как изменится обстановка в регионе после подписания Конвенции о правом статусе Каспия

В Актау встретятся главы пяти Прикаспийских государств.

12 августа в Актау состоится саммит глав Прикаспийских государств. Лидеры России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана обсудят вопросы сотрудничества в регионе. Важнейшим событием форума станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Документ, на разработку которого ушло более двух десятилетий, должен разделить нефтегазовые и биологические ресурсы Каспия между странами «пятёрки», а также препятствовать появлению в Каспийском море военных сил «внерегиональных держав». По мнению экспертов, речь идёт прежде всего о вооружённых силах НАТО. К каким изменениям в региональной и глобальной политике приведёт подписание конвенции, выяснял RT.

Город Актау на казахстанском побережье Каспийского моря примет 12 августа президентов России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана. Главы Прикаспийских государств встречаются в таком формате с 2002 года, и нынешний саммит пятый по счёту. Как отмечает пресс-служба Кремля, «центральным событием станет подписание на высшем уровне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года».

За день до встречи лидеров в Актау переговоры провели министры иностранных дел Прикаспийских государств. Они остались довольны итогами встречи.

«Благодаря приложенным дипломатическим усилиям, поступательному стремлению к компромиссу, поиску взаимоприемлемых решений смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море», — заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Об этом же сказал в субботу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, подчеркнув, что ожидает принятия на саммите 12 августа «исторического решения».

Принципы раздела

Проблема правового статуса Каспия возникла в 1991 году. Если ранее море и его шельф делили между собой всего две страны — СССР (до этого Российская империя) и Иран, — то после распада Советского Союза Прикаспийских государств стало пять.

Все они предлагали разные принципы разграничения водоёма, богатого углеводородами и биологическими ресурсами. Объём только разведанных запасов нефти на каспийском шельфе — около 10 млрд тонн. Также на Каспийское море приходится большая часть мирового вылова рыб осетровых пород. Поскольку Каспий не связан с Мировым океаном, действие международных морских конвенций на него не распространялось, и необходимо было искать консенсусное решение вопроса, которое бы удовлетворило все стороны.

Как отметил заместитель главы МИД России Григорий Карасин, после саммита лидеров Прикаспийских государств в Актау Каспийское море получит «особый правовой статус». По словам российского чиновника, настало время создать и постоянно действующий консультационный механизм, регулирующий отношения стран Каспийского моря. 11 августа МИД Казахстана предложил учредить спецгруппу под эгидой внешнеполитических ведомств Прикаспийских государств, которая займётся реализацией Конвенции о правовом статусе Каспия.

По мнению экспертов, то, что на саммите 12 августа главы Прикаспийских государств смогут поставить точку в вопросе, который не удавалось разрешить более 20 лет, вызвано объективными процессами развития региональной интеграции.

«Проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря призван урегулировать накопившиеся за долгие годы противоречия. Прорыв в переговорном процессе стал возможен благодаря сближению позиций России, Азербайджана и Ирана на фоне реализации крупного проекта международного транспортного коридора «Север — Юг», предполагающего совместное использование Каспийского моря», — подчеркнул в интервью RT заместитель генерального директора бюро «Стратегические коммуникации» Евсей Васильев.

Согласно обнародованному проекту конвенции, в ней устанавливаются общие принципы раздела шельфа и акватории Каспия. У каждой страны будут свои территориальные воды (зона шириной 15 миль) и рыболовная зона в 10 морских миль, где она будет обладать исключительными правами на добычу биологических ресурсов. В пределах своих территориальных вод каждое государство будет обладать исключительными правами на разработку недр. А что касается остального морского дна, то здесь предполагается разграничение на сектора, но решение этого вопроса отодвигается на неопределённый срок.

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«Разграничение дна и недр Каспийского моря на сектора осуществляется по договорённости сопредельных и противолежащих государств с учётом общепризнанных принципов и норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр», — подчёркивается в проекте конвенции, опубликованном правительством России.

Конвенция призвана закрепить свободу судоходства на Каспии для прибрежных государств и принцип взаимной открытости портов. Стороны отныне могут свободно прокладывать кабели и трубопроводы по морскому дну при условии соблюдения международных экологических стандартов при их строительстве и согласовании трасс со страной, через сектор которой проходит трубопровод или кабель. О том, что этот вопрос окончательно урегулирован, заявили накануне в МИД Казахстана.

«Подписание конвенции даст возможность для решения многих проблем: от экологии, экономики, транспорта до туризма, энергетики», — заявил в интервью RT руководитель центра международных и общественно-политических исследований «Каспий — Евразия» Андрей Сызранов.

В целом же, как отмечают и эксперты, и дипломаты, урегулирование правового статуса Каспийского моря подстегнёт развитие экономик всех прибрежных государств.

«Ставится задача нарастить объёмы торговли и превратить Каспий в один из наиболее эффективных в Евразии узлов мультимодальных транспортных маршрутов», — отмечает пресс-служба Кремля.

Дипломатический успех

Как отметил Сызранов, многие международные вопросы разрешаются очень трудно и в течение десятилетий. Не стала исключением и проблема подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«Неурегулированных вопросов было много, особенно между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном. И я думаю, что даже подписание конвенции не приведёт к исчезновению всех проблем, — заявил аналитик. — Но важно принять хоть какой-то рамочный документ, который станет фундаментом развития отношений».

Эксперты отмечают, что положения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, касающиеся прокладки газопроводов по морскому дну, даёт зелёный свет в том числе строительству Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан по дну Каспия.

Он позволит поставлять туркменский газ в обход России в Европу в рамках «Южного газового коридора» — проекта, получившего поддержку США и ЕС.

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Ещё один важный пункт Конвенции о правовом статусе Каспийского моря касается вопросов безопасности. На совещании министров иностранных дел в Москве в декабре 2017 года страны «каспийской пятёрки» договорились, что «деятельность сторон на Каспийском море будет осуществляться на основе принципов неприсутствия на Каспийском море вооружённых сил, не принадлежащих сторонам, и непредоставления какой-либо стороной своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любой из сторон».

«Отсутствие Конвенции о правовом статусе Каспия увеличивало аппетиты внешних игроков — пояснил Сызранов. — Участие внешних сил, особенно США, НАТО, может вызывать опасения, но поскольку внешние связи есть у всех стран региона, то полностью предотвратить его нельзя. Однако теперь это участие будет урегулировано. Страны Каспийского региона будут сами решать, по каким правилам играть внешним игрокам».

В апреле 2018 года в российских СМИ появились сообщения о создании «базы НАТО» на каспийском побережье Казахстана в том самом городе Актау, где пройдёт саммит «каспийской пятёрки». На деле, как выяснилось, речь шла о соглашении между Вашингтоном и Астаной о коммерческом транзите груза, который направлялся в Афганистан.

11 августа министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в интервью агентству РИА Новости подтвердил, что размещение военных баз США на побережье Каспийского моря исключено.

© Ольга Головко / РИА Новости

На встрече Владимира Путина, Нурсултана Назарбаева, Ильхама Алиева, Гурбангулы Бердымухамедова и Хасана Рухани планируется также подписание других многосторонних документов, в частности протокола о борьбе с терроризмом на Каспии, соглашений по транспорту, сотрудничеству на море. Как отметил 11 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров, специальных двусторонних встреч лидеров Прикаспийских государств не запланировано.

«Но все пять президентов будут в одном месте в одно время. Конечно, они пообщаются», — заявил он, отвечая на вопрос о вероятности переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани.

В целом урегулирование спорных вопросов можно считать несомненной дипломатической победой всех участников «каспийской пятёрки», отмечают эксперты.

«С учётом высокой международной напряжённости подписание Россией, Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в полной мере соответствует внешнеполитическим интересам Москвы, поскольку снимает напряжённость между Прикаспийскими государствами и обеспечивает гарантии безопасности от внешних военных угроз в регионе, который обеспечивает нам геополитический коридор на Ближний Восток», — говорит Васильев.

Александр Бовдунов

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