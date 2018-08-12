Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Восемь человек погибли при крушении самолета в Индонезии

Ранее он пропал с радаров.

Фото : © Владимир Трофименко12 августа 2018, 13:05

Восемь человек погибли в результате крушения небольшого самолета на востоке Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что в субботу самолет частной компании Dimonim Air перестал выходить на связь с авиадиспетчерами, когда пролетал над провинцией Папуа. На борту пропавшего лайнера находились два члена экипажа и семь пассажиров, в том числе ребенок.

По данным агентства, самолет модели PAC750 был обнаружен в воскресенье утром в округе Оксибил провинции Папуа.

"Самолет был обнаружен сегодня утром, восемь погибли и один выжил", — сообщил представитель министерства транспорта Индонезии Бамбанг Эрван (Bambang Ervan).

Агентство отмечает, что крушение самолета — нередкое явление в провинции Папуа из-за ее географического положения. Поисково-спасательное управление округа начало эвакуацию тел погибших.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты