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Мужской хоккейный турнир могут исключить из программы зимней Олимпиады в Пекине

В настоящее время Международный олимпийский комитет рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира на Олимпиадах.

Фото : © ТАСС12 августа 2018, 13:35

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант исключения мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, передает ТАСС.

В настоящее время МОК рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира. Первый вариант предполагает участие в нем игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), второй - проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий предполагает задействовать для участия в Играх только хоккеистов в возрасте младше 23 лет, четвертый - отказаться от проведения хоккейного турнира в рамках ОИ.

Журналист отмечает, что МОК в равной степени изучает все четыре варианта. О том, когда будет принято окончательное решение по данному вопросу, не сообщается.

В начале апреля 2017 года лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, позже комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Игроки из НХЛ не приняли участие в Играх впервые с 1998 года, победителем хоккейного турнира на ОИ-2018 стала команда олимпийских атлетов из России. Серебряным призером стала сборная Германии, бронзовым - команда Канады.

Мужской хоккейный турнир впервые был включен в программу на летней Олимпиаде 1920 года в бельгийском Антверпене, с 1924 года он был перенесен на зимние Игры. Изначально к участию в олимпийском хоккейном турнире допускались только спортсмены-любители, однако с ОИ-1988 МОК разрешил профессиональным хоккеистам участвовать в Олимпиадах. Самой титулованной сборной в рамках Олимпийских игр является команда Канады (девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали), второе место занимают отечественные хоккеисты (сборная СССР семь раз завоевывала золото, по одному разу - серебро и бронзу, еще по одному золоту - у команды олимпийских атлетов из России и Объединенной команды республик бывшего СССР; российская сборная по разу выигрывала серебро и бронзу), третье - американцы (2-8-1).

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.


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