Мужской хоккейный турнир могут исключить из программы зимней Олимпиады в Пекине

В настоящее время Международный олимпийский комитет рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира на Олимпиадах.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант исключения мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, передает ТАСС.

В настоящее время МОК рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира. Первый вариант предполагает участие в нем игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), второй - проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий предполагает задействовать для участия в Играх только хоккеистов в возрасте младше 23 лет, четвертый - отказаться от проведения хоккейного турнира в рамках ОИ.

Журналист отмечает, что МОК в равной степени изучает все четыре варианта. О том, когда будет принято окончательное решение по данному вопросу, не сообщается.

В начале апреля 2017 года лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, позже комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Игроки из НХЛ не приняли участие в Играх впервые с 1998 года, победителем хоккейного турнира на ОИ-2018 стала команда олимпийских атлетов из России. Серебряным призером стала сборная Германии, бронзовым - команда Канады.

Мужской хоккейный турнир впервые был включен в программу на летней Олимпиаде 1920 года в бельгийском Антверпене, с 1924 года он был перенесен на зимние Игры. Изначально к участию в олимпийском хоккейном турнире допускались только спортсмены-любители, однако с ОИ-1988 МОК разрешил профессиональным хоккеистам участвовать в Олимпиадах. Самой титулованной сборной в рамках Олимпийских игр является команда Канады (девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали), второе место занимают отечественные хоккеисты (сборная СССР семь раз завоевывала золото, по одному разу - серебро и бронзу, еще по одному золоту - у команды олимпийских атлетов из России и Объединенной команды республик бывшего СССР; российская сборная по разу выигрывала серебро и бронзу), третье - американцы (2-8-1).

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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