Названо имя угонщика самолета в США

В его обязанности входила транспортировка багажа и буксировка самолетов.

Установлена личность американца, который угнал пассажирский самолет в аэропорту Сиэтла. По информации Associated Press, это 29-летний сотрудник Horizon Air Ричард Рассел. Официально эти данные пока не подтвердили.

Агентство сообщило, что в его обязанности входила транспортировка багажа и буксировка самолетов. Рассел имел доступ в закрытую зону аэропорта, однако разрешения на полеты у него не было.

76-местный самолет Q400 угнали из аэропорта Сиэтла 10 августа. Для его сопровождения в воздух были подняты несколько истребителей. Кроме Рассела, на борту никого не было. Он пытался проделать в воздухе фигуры высшего пилотажа, а затем лайнер упал неподалеку от леса. Пилот погиб. В полиции случившееся терактом не считают.

Судя по опубликованным переговорам, диспетчер пытался уговорить угонщика посадить самолет, но тот отказывался. «Есть много людей, которые обо мне беспокоятся. Их расстроит то, что я сделал. Я бы хотел извиниться перед каждым из них. Я же просто сломленный парень. Не понимал этого до теперешнего момента», — говорил угонщик. Незадолго до падения он сообщил, что один из двигателей, похоже, вышел из строя, а диспетчер посоветовал ему держать самолет низко, параллельно воде.

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