Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Астане из-за пожара на кухне эвакуировали шесть человек

Причина пожара устанавливается.

Фото : zdorovie.com12 августа 2018, 14:28

В воскресенье, 12 августа, в Астане произошел пожар на кухне в жилой квартире, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Вызов поступил в 13-49. В районе «Сарыарка» на улице Есенберлина в кухонном помещении произошло горение мебели и бытовой техники на площади 17 кв. м.

Пожар был локализован в 14-00 и ликвидирован в 14-06. Жертв и пострадавших нет.

Эвакуировано 6 человек (из них 1 ребенок). Причина пожара устанавливается.

На вызов выезжали 17 пожарных и 5 ед. техники Службы пожаротушения г. Астана.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты