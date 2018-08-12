В Астане из-за пожара на кухне эвакуировали шесть человек

Причина пожара устанавливается.

В воскресенье, 12 августа, в Астане произошел пожар на кухне в жилой квартире, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Вызов поступил в 13-49. В районе «Сарыарка» на улице Есенберлина в кухонном помещении произошло горение мебели и бытовой техники на площади 17 кв. м.

Пожар был локализован в 14-00 и ликвидирован в 14-06. Жертв и пострадавших нет.

Эвакуировано 6 человек (из них 1 ребенок). Причина пожара устанавливается.

На вызов выезжали 17 пожарных и 5 ед. техники Службы пожаротушения г. Астана.

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