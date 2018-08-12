Казахстан представлен в венгерском курултае

В мероприятии приняли участие делегации из более чем 30 стран и народов.

В венгерском городе Бугац 11 августа стартовал 10-й международный курултай народов «Туран», передает МИА «Казинформ».

Всего в мероприятии приняли участие делегации из более чем 30 стран и народов. Курултай открылся торжественной реконструкцией парада древних воинов «Туран». С приветственным словом к участникам курултая обратился спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, выступивший с приветственным словом, поблагодарил организаторов за столь интересное и высокоорганизованное мероприятие. Аким отметил, что прибыл на курултай по поручению Президента Казахстана, учитывая исторические, культурные и экономические связи между Казахстаном и Венгрией, которые являются очень глубокими и крепнут год за годом. Ярким примером этому могут служить визиты Нурсултана Назарбаева в Венгрию и визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Астану.

Бердыбек Сапарбаев также рассказал о создании в Казахстане Туркестанской области, что дает большие перспективы для создания базы исторического туризма, что, несомненно, заинтересует участников курултая народов «Турана». Кроме того, аким рассказал об открытии в Казахстане центра изучения истории, искусства и культуры гуннов. Он также пригласил участников провести следующий курултай в Казахстане. Кроме того, в дар фонду «Мадьяр Туран» от Актюбинской области была передана казахская юрта.

На курултае проходят соревнования по стрельбе из лука, концерт этнической музыки, шаманские песнопения, научные конференции. В рамках курултая состоялся круглый стол, в котором приняли участие президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали, руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы, профессор Евразийского университета им. Гумилева Айболат Кушкумбаев. На круглом столе прошла презентация Тюркской академии, а также центра «Сакральный Казахстан». «Сакральный Казахстан» реализуется в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Дархан Кыдырали ознакомил венгерских экспертов и ученых с результатами последних раскопок на месте первого тюркского храма Шивээт Улаан. Берик Абдыгалиулы представил книгу «Сакральный Казахстан», а также рассказал о городище Бозок (в окрестностях Астаны) и его взаимосвязи с гуннами.

Основатель и идейный вдохновитель курултая народов «Туран» Андраш Биро награжден золотой медалью Международной тюркской академии. В рамках круглого стола между Международной тюркской академией и фондом «Мадьяр Туран» подписан меморандум о сотрудничестве.

Работа курултая продлится два дня. На нем будет представлено богатейшее культурно-историческое наследие народов, составляющих историческую территорию «Турана».

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