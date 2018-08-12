Путин: Саммит гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях

На основе соглашений об экономическом сотрудничестве на Каспии, приоритетное внимание будет уделяться наращиванию в регионе торгово-экономических связей.

Фото : РИА Новости

Саммит стран "Каспийской пятерки" имеет эпохальное значение, конвенция гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент zakon.kz. "Важно, что Конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав. Урегулирование правового статуса Каспия создает условия для сотрудничества между странами на качественно-новом партнерском уровне. Для развития тесной кооперации по самым разным направлениям сегодня будут подписаны 6 профильных соглашений в сфере экономики, транспорта, безопасности. Россия нацелена на совместную энергичную работу по их реализации со всеми каспийскими государствами. В частности, на основе соглашений об экономическом сотрудничестве на Каспии, приоритетное внимание будет уделяться наращиванию в регионе торгово-экономических связей и углублению тесной и взаимовыгодной кооперации", - сказал российский президент. "Отмечу, что объем российской торговли с прикаспийскими государствами постоянно растет. Так, в 2017 году внешнеторговый оборот увеличился более чем на 20 процентов и составил 22 миллиарда долларов, а в январе и мае этого года он вырос еще более чем на 10 процентов", - подчеркнул он.

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