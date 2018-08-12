Нурсултан Назарбаев встретился с Хасаном Рухани

Президент Исламской Республики Иран поблагодарил Назарбаева за предоставленную возможность посетить Казахстан и радушный прием, оказанный членам иранской делегации.

Глава государства поприветствовал Президента Ирана и отметил, что отношения между двумя странами всегда носили стабильный характер и основывались на принципах дружбы и братства, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Благодаря Вашей политике и эффективным двусторонним встречам на высшем уровне между нашими странами растет торговля и увеличиваются объемы грузоперевозок. Особенно активизировались поставки сельскохозяйственной продукции, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев указал, что Казахстан и Иран являются близкими соседями по региону Каспийского моря, и подчеркнул, что состоявшиеся в 2016 году визиты дали хороший импульс двусторонним отношениям.

- Наша сегодняшняя историческая встреча, основанная на доверии и взаимопонимании, урегулирует все вопросы, связанные с Каспийским морем, и укрепит сотрудничество между прикаспийскими странами, - заявил Глава государства.

В свою очередь Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани поблагодарил Нурсултана Назарбаева за предоставленную возможность посетить Казахстан и радушный прием, оказанный членам иранской делегации.

- Мы рады встретиться с Вами. Выражаю надежду на то, что сегодняшний саммит достигнет самых позитивных результатов. Наши страны очень близки не только географически, но и по ряду других аспектов. При этом у нас имеются общие интересы, - сказал лидер Ирана.

Х.Рухани подчеркнул, что Казахстан всегда поддерживает Иран на международных площадках и неизменно соблюдает договоренности по ядерной тематике.

- Ваша страна выполняет очень важную миротворческую миссию на глобальной арене, в том числе в рамках Астанинского процесса. Наши отношения носят стратегический характер и развиваются по всем направлениям. Сегодня в Актау состоится значимый саммит по каспийской тематике, что еще раз подтверждает большой авторитет Казахстана, - заключил Президент Ирана.

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