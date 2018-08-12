ГАЗель с пассажирами перевернулась в Уральске
Авария произошла неподалёку от съезда с моста в сторону завода Омега.
Фото : Uralskweek.kz12 августа 2018, 16:31
ДТП произошло 12 августа в 8 утра. Его участниками стали местная пассажирская ГАЗель и седан Тойота, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Уральская неделя.
Видео и фотографии прислал очевидец. По его словам авария произошла неподалёку от съезда с моста в сторону завода Омега.
— Газель очень сильно повреждена, лежит на боку. Судя по всему, пассажирская. И тойота серая, седан, с номерами региона 04. Приехала скорая и полиция, — рассказал он.
Другие подробности выясняются.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4932335-c14b9a935561ab7bc51f78e8ee137df0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...