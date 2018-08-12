ГАЗель с пассажирами перевернулась в Уральске

Авария произошла неподалёку от съезда с моста в сторону завода Омега.

ДТП произошло 12 августа в 8 утра. Его участниками стали местная пассажирская ГАЗель и седан Тойота, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Уральская неделя.

Видео и фотографии прислал очевидец. По его словам авария произошла неподалёку от съезда с моста в сторону завода Омега.

— Газель очень сильно повреждена, лежит на боку. Судя по всему, пассажирская. И тойота серая, седан, с номерами региона 04. Приехала скорая и полиция, — рассказал он.

Другие подробности выясняются.

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