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ГАЗель с пассажирами перевернулась в Уральске

Авария произошла неподалёку от съезда с моста в сторону завода Омега.

Фото : Uralskweek.kz12 августа 2018, 16:31

ДТП произошло 12 августа в 8 утра. Его участниками стали местная пассажирская ГАЗель и седан Тойота, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Уральская неделя.

Видео и фотографии прислал очевидец. По его словам авария произошла неподалёку от съезда с моста в сторону завода Омега.

— Газель очень сильно повреждена, лежит на боку. Судя по всему, пассажирская. И тойота серая, седан, с номерами региона 04. Приехала скорая и полиция, — рассказал он.

Другие подробности выясняются.


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