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Легендарный супертяжеловес оценил шансы Головкина и "Канело"

До поединка осталось чуть больше месяца.

Фото : KP.UA12 августа 2018, 19:10

Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман сделал прогноз на второй бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Vesti.kz.

Олимпийский чемпион 1968 года считается одним из лучших нокаутеров в истории. Самый знаменитый бой Форман провел в 1974 году, когда нокаутом в восьмом раунде проиграл Мохаммеду Али - тот поединок проходил в Киншасе и получил название "Грохот в джунглях".

С 1977 по 1987 год в карьере Формана был десятилетний перерыв. В 1994 году он в 45-летнем возрасте стал самым возрастным чемпионом мира в истории - позже этот рекорд побьет 48-летний Бернард Хопкинс в 2010-м. Из бокса Форман ушел в 1997 году.

"Трудно сказать. "Канело" доказал, что может пройти всю дистанцию с GGG, поэтому шансы панчера уменьшились",- написал Форман в твиттере, отвечая на вопрос одного из фанатов.

Напомним, второй бой между Головкиным и Альваресом пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В предстоящем поединке казахстанец поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, которым ранее владел Альварес, и специальный пояс WBC.

Первый бой Головкин - Альварес прошел 16 сентября прошлого года на той же площадке и завершился ничьей. Боксеры должны были провести второй поединок еще 5 мая, но Альварес отказался от встречи на эту дату из-за проваленных допинг-проб на кленбутерол и шестимесячной дисквалификации, которая закончится в середине августа.


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