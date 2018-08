Легендарный супертяжеловес оценил шансы Головкина и "Канело"

Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман сделал прогноз на второй бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Vesti.kz.



Олимпийский чемпион 1968 года считается одним из лучших нокаутеров в истории. Самый знаменитый бой Форман провел в 1974 году, когда нокаутом в восьмом раунде проиграл Мохаммеду Али - тот поединок проходил в Киншасе и получил название "Грохот в джунглях".



С 1977 по 1987 год в карьере Формана был десятилетний перерыв. В 1994 году он в 45-летнем возрасте стал самым возрастным чемпионом мира в истории - позже этот рекорд побьет 48-летний Бернард Хопкинс в 2010-м. Из бокса Форман ушел в 1997 году.





Tough call, Canelo has proven he can go the distance with GGG, so the punchers chance is lessen now. https://t.co/aix8h455ND