Спирт и витамины украл в сельском медпункте воришка, чтобы похмелиться

Проходя мимо фельдшерско-акушерского пункта, сельчанин решил его обворовать.

В Денисовском районном суде рассмотрено дело в отношении жителя села Перелески, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Алау.kz.

Подсудимый в очередной раз страдал от похмелья. Проходя мимо фельдшерско-акушерского пункта, он решил его обворовать.

«С помощью топора отжал пластиковую входную дверь ФАПа. Внутри он вскрыл сейфы, из которых взял два литра этилового спирта и 10 баночек с витамином «Ревит», пять упаковок витамина «София» и 1500 тенге. После чего с похищенным ушел домой, где в течении дня употреблял медицинский спирт», — сообщили в суде.

В ходе судебного разбирательства подсудимый раскаялся, вернул похищенные денежные средства и выплатил Денисовской ЦРБ стоимость убытков.

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