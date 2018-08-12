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Английский футбольный клуб "скопировал" дизайн формы у Тобола

Костанайский клуб играет в этой форме еще с начала сезона.

Фото : watfordfc.com12 августа 2018, 20:07

У "Тобола" и "Уотфорда" из английской премьер-лиги оказался одинаковый дизайн формы. На эту особенность обратил внимание Eurosport, сообщает Vesti.kz.

Гостевые комплекты "Уотфорда" и "Тобола" совпадают по всем параметрам, однако казахстанский клуб играет в этой форме еще с марта. Обе команды сотрудничают с компанией Adidas.

"Новые формы "Тобола" и "Уотфрда" из АПЛ. Но казахстанский клуб играет в ней еще с весны", - пишет официальный Instagram Eurosport.

Отметим, что "Уотфорд" в прошлом сезоне АПЛ занял 14-е место. В новом сезоне "шершни" стартовали вчера, 12 августа, с домашней победы над новичками из "Брайтона" - 2:0.


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