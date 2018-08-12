В Алматы Mercedes протаранил припаркованные авто
Видео размещено в соцсетях.
Фото : Instagram12 августа 2018, 20:24
Серьезное ДТП произошло в Алматы, сообщает zakon.kz.
В Instagram паблике almaty_dtp опубликовано видео, на котором запечатлены четыре разбитых автомобиля. Из комментариев понятно, что ДТП произошло на пересечении проспекта Райымбека и улицы Пушкина в воскресенье 12 августа.
Детали пока неизвестны.
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