Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили транспортные возможности всех стран региона

Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева с открытием мультимодального хаба.

Президент Казахстана указал, что процесс урегулирования правового статуса Каспия, который начинался еще при президенте Азербайджана Гейдаре Алиеве, сегодня получил свое логическое завершение путем подписания соответствующей Конвенции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Нурсултан Назарбаев отметил, что вчера состоялось знаковое событие – запуск мультимодального хаба порта Курык, который открывает новые транспортно-логистические возможности для всех стран региона, в том числе и для Азербайджана.

- Мы построили железную дорогу вдоль всего Казахстана и 6 автомобильных переходов, два из которых находятся на границе с Китаем. Мы возвели логистический терминал в порту Ляньюньган на Тихом океане и проложили современный автобан через всю территорию нашей страны, - сказал Глава государства.

В свою очередь Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева с открытием мультимодального хаба на Каспии и большими достижениями, которые демонстрируют динамичное развитие Казахстана.

- Я очень рад вновь побывать на земле братского Казахстана. Для нас Мангистауский регион – очень близкий и исторически, и географически. Новые возможности порта Курык позволят нам еще более тесно сотрудничать, - сказал Президент Азербайджанской Республики.

И.Алиев рассказал, что в мае текущего года в Азербайджане был открыт порт Аляк, который обеспечит полную интеграцию транспортных потоков, и отметил политические и экономические выгоды использования транзитных возможностей двух стран.

- Каспий стал внешней транспортной артерией. Хотел бы особо отметить ваш вклад в достижение консенсуса по многим сложным вопросам. Мы будем стремиться к тому, чтобы все положения Конвенции были выполнены, и чтобы Каспий и дальше играл роль стабилизатора в регионе, - заявил Президент Азербайджанской Республики.

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