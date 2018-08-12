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Президенты прогулялись по «Скальной тропе» в Актау

Телерадиокомплекс Президента РК показал глав государств в неформальной обстановке.

Фото : Акорда12 августа 2018, 20:54

Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видео прогулки пяти президентов по набережной Актау, сообщает zakon.kz.

Как сообщает сайт Акорды, Нурсултан Назарбаев вместе с президентами Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, Российской Федерации Владимиром Путиным, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым осмотрели новый объект – «Скальную тропу», проходящую по набережной в городе Актау.

Эта достопримечательность включает пешеходную зону, изображения петроглифов, смотровые площадки и природную пещеру в скале.

Кроме того, главы государств совместно выпустили 500 особей белуги в естественную морскую среду.

Руководители стран также посетили танцевально-театральную постановку по мотивам восточных сказок.

Пятый Саммит Прикаспийских государств закончился принятием исторического документа, «Конвенции о правовом статусе Каспийского моря».

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