20 фото, на которых минимум деталей и максимум смысла
Яркие краски, громкие звуки и обилие деталей утомляют. Наши голова и глаза устают от огромного количества информации. Красота обычно скрывается в мелочах.
Здесь собраны для вас легкие фотографии, которые цепляют с первого взгляда.
Поймал момент
Новорожденная черепашка исследует большой мир
Лист, который встал на пути уличного художника
Поверхностное натяжение
Все будет o’key
Тюльпаны до и после сборки
Нет, это не картина
Мост Джорджа Вашингтона
Ледяная пещера в Исландии на закате
Капельки воды на крыше
Сухая трава на снегу
Наблюдает искусство
Облака на закате
Редкий источник пресной воды в Мексике с неограниченной видимостью под водой
Засуха
Каноэ на воде
Беспощадность времени
Встреча
Как с полотен Ван Гога
Идеально
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