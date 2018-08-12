Женщина родила в туалете и выбросила младенца в ведро больницы

Пациентка скрывала беременность.

27-летняя женщина родила в туалете и выбросила своего новорожденного ребенка в ведро в Затобольской больнице в Костанайской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Ее доставили в больницу с жалобой на боли в животе.

В приемном покое женщину попросили сдать анализы. Когда пациентка вышла из туалета, врачи заподозрили неладное. В ведре для мусора медработники обнаружили младенца.

"Женщина скрывала беременность, она пошла в туалет и сама там родила. Выбросила своего новорожденного ребенка в ведро. Благодаря бдительности врачей жизнь младенца была спасена. Ему оперативно оказали всю необходимую помощь. Его жизни ничего не угрожает. 7 августа женщину и ребенка доставили в Костанайскую областную больницу", – сообщил главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.

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