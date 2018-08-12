Алматинцы поучаствовали в велопробеге под дождем

На финише были разыграны подарки.

В рамках городской программы «Спорттық Алматы» состоялся массовый велопробег с участием около 300 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Все желающие несмотря на дождливую погоду, собрались на территории БЦ «Нурлы Тау» и проехали почти 13 км до Казахского государственного цирка. Там на финише среди участников по традиции были разыграны ценные и небольшие подарки, а также велосипеды.

Одним из его обладателей стал 12-летний алматинец Данил Сейдуалиев. По его словам он посетил сегодняшний велопробег в четвертый раз за этот год.

- Мне нравится велопробег. Не часто получается принимать участие, но я стараюсь приезжать при каждой возможности. Сам занимаюсь дзюдо. Сегодня выиграл велосипед и очень рад. Наверное, теперь продам свой велик, – говорит Данил.

Добавим, что данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» стал тринадцатым из 21 запланированного в этом году.

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