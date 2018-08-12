Назарбаев и Путин обсудили вопросы предстоящего межрегионального форума

Президент РФ отметил рост взаимного товарооборота между странами.

Глава государства поблагодарил Президента Российской Федерации за активное участие в знаковом для прикаспийских стран саммите, открывающем новые возможности и перспективы для сотрудничества, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Наши двусторонние отношения продвигаются по всем направлениям, особенно в сфере экономики, в военно-технической и космической отраслях. Экономические вопросы динамично развиваются в рамках ЕАЭС, - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с результатами работы саммита прикаспийских государств и отметил, что данное событие войдет в историю как состоявшееся именно в Казахстане.

- Это – большое событие, к которому мы шли два десятилетия. После длительных дискуссий и споров, наконец, решение найдено. Безусловно, это будет способствовать развитию нашего сотрудничества в прикаспийском регионе, - подчеркнул Президент Российской Федерации.

В.Путин отметил рост взаимного товарооборота и выразил уверенность в том, что все крупные проекты и программы, в том числе в сфере космоса, энергетики и транспорта, получат дальнейшее развитие, и обе страны будут достигать хороших результатов.

- Я хочу поблагодарить Вас за то внимание, которое Вы лично уделяете российско-казахстанским отношениям, - сказал Президент Российской Федерации.

Кроме того, стороны обсудили вопросы предстоящего межрегионального форума в г.Петропавловске и саммита СНГ в г.Душанбе.

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