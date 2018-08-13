Дияс и Путинцева не смогли выйти в основную сетку теннисного турнира в США
Девушки проиграли в финале.
Фото : Vesti.kz13 августа 2018, 00:10
Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева (50-й номер рейтинга WTA) и Зарина Дияс (63) синхронно проиграли в финалах квалификации турнира в Цинциннати, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».
Путинцева уступила шведке Ребекке Петерсон (72) – 4:6, 1:6. Это был первый матч между соперницами.
Дияс, в свою очередь, была бита эстонкой Кайе Канепи (48) - 3:6, 3:6. Счет личных встреч стал 2:1 в пользу эстонки.
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