Девятилетний мальчик третий раз за неделю угнал автомобиль

Полицейские заявили, что привлекут родителей малолетнего угонщика к административной ответственности.

В Уральске ребенок совершил уже третий угон за неделю. На этот раз он сел за руль автомобиля Hyundai и врезался в бетонные блоки, которые установлены на ремонтируемом участке улицы Штыбы, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

На место ДТП прибыли полицейские дознаватели. Они огородили место и произвели следственные действия. В этот момент мальчик находился в полицейском автобусе.

-Сейчас мы выясняем, кто хозяин автомобиля. Вызвали эвакуатор. На место аварии прибыли сотрудники ювенальной полиции. Они отвезут ребенка домой, - отметил следователь.

Вокруг места аварии стопились мальчишки. Многие из них знают ребенка. По их словам, авария произошла около 18 часов вечера 12 августа.

- Мальчик уже не первый раз угоняет машину. Он сказал нам, что ему плохо видно дорогу из-за маленького роста. Он разгонял машину и привставал с сиденья, чтобы видеть, куда едет, - отметил один из знакомых мальчика.

Напомним, что первый угон мальчик совершил 6 августа. С территории гаражного кооператива он угнал автомобиль Suzuki и, не справившись с управлением, столкнулся с Ладой-Гранта.

9 августа ребенок угнал от магазина «Теремок» микроавтобус «Тойота» и врезался на нем в опору моста.

Полицейские заявили, что привлекут родителей малолетнего угонщика к административной ответственности.

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