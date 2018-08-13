Роналду забил первый гол за «Ювентус» через 8 минут после начала матча

Португалец воспользовался дальним пасом партнера и вышел один на один с голкипером.

Криштиану Роналду провел первый матч за основу «Ювентуса» в традиционном летнем матче против «Ювентуса Б», сообщает zakon.kz.

Роналду отличился уже на восьмой минуте контрольного поединка против молодежной команды «Ювентуса». 33-летний португалец воспользовался дальним пасом партнера, вышел один на один с голкипером и пробил мимо него.

Ronaldo scores his first Juve goal just 8 minutes into his debut ???? pic.twitter.com/0V1zazkjMF — David Kappel (@kappilinho) 12 августа 2018 г.

Ювентус – Ювентус Б 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – 8 Роналду, 2:0 – 18 Капеллини, 3:0 – 31 Дибала, 4:0 – 40 Дибала, 5:0 – 54 Маркизио.

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