Роналду забил первый гол за «Ювентус» через 8 минут после начала матча

Криштиану Роналду провел первый матч за основу «Ювентуса» в традиционном летнем матче против «Ювентуса Б», сообщает zakon.kz.

Роналду отличился уже на восьмой минуте контрольного поединка против молодежной команды «Ювентуса». 33-летний португалец воспользовался дальним пасом партнера, вышел один на один с голкипером и пробил мимо него.

Ronaldo scores his first Juve goal just 8 minutes into his debut ???? pic.twitter.com/0V1zazkjMF