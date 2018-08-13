Молния убила кыргызстанца, разговаривавшего по телефону

Когда началась гроза, мужчина спрятался под деревом.

В селе Жаны-Жол Джалал-Абадской области мужчину убила молния, сообщили Sputnik Кыргызстан в ОВД Аксыйского района.

Трагедия произошла сегодня, 12 августа, примерно в 9.00. Погиб 38-летний Т. Ш. Брат погибшего Ашымбай Кубатбеков рассказал корреспонденту агентства подробности.

"Брат пошел собирать сено вместе с детьми. В это время начался дождь, и он укрылся под деревом абрикоса. Когда разговаривал по телефону, в него ударила молния. Потом дети подошли к дереву и увидели следы от молнии на земле и теле", — сообщил Кубатбеков.

У погибшего остались пять дочерей.

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