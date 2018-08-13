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Главы Роскосмоса и NASA планируют провести встречу на Байконуре

По информации пресс-службы "Роскосмоса", встреча должна состояться в октябре 2018 года.

Фото : Advantour13 августа 2018, 07:55

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин планирует провести первую встречу с директором NASA Джимом Брайденстайном на Байконуре, сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Встреча Дмитрия Рогозина и Джима Бранденстайна должна состояться в октябре 2018 года на Байконуре", — приводятся слова Устиненко в сообщении на сайте корпорации, передает РИА Новости.

В свою очередь директор НАСА Джим Брайденстайн подтвердил готовность встретиться в будущем с главой Роскосмоса.

"Я намерен (встретиться с Рогозиным — ред.) в ближайшем будущем", — сказал он в интервью телеканалу C-SPAN.

Отвечая на вопрос о том, как поддерживать отношения с учетом действующего запрета в отношении Рогозина на въезд в США Брайденстайн ответил, что "мы работаем над сохранением отношений с учетом ограничений".


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