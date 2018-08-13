В Греции объявлено чрезвычайное положение из-за лесного пожара

Органы местного самоуправления оказывают помощь в тушении возгорания всеми силами.

Чрезвычайное положение объявлено в муниципалитете Дирфион-Мессапион на греческом острове Эвбея из-за лесного пожара в горном районе. Об этом говорил губернатор области Континентальная Греция Костас Бакояннис, передает Лайф.

— Наша забота — люди и их собственность. Мы только что объявили чрезвычайное положение в муниципалитете. Призываем всех следовать указаниям полиции и пожарной охраны, — написал Бакояннис.

Основной очаг возгорания находится в районе посёлка Кондодеспоти. Пожар здесь пока не удаётся взять под контроль, местные жители эвакуированы. Всего в тушении огня участвует 186 человек и 62 пожарные машины. Днём им помогают вертолёты и самолёты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!