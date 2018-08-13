Дожди с грозами пройдут в Казахстане в понедельник

Местами усилится ветер.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, с грозами, шквалом и порывистым ветром. Ночью и утром местами ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза, град, ночью и утром туман, в Северо-Казахстанской области – местами шквал. Днем Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза, град, В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Алматинской областях местами ожидается туман, в Павлодарской области - местами усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области с пыльной бурей. В Атырауской, днем Мангистауской областях – местами гроза. В Кызылординской,

Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 24°, ясно.

Погода в Астане днем 18°, ясно.

Прогноз погоды на 13 августа.

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