Более 10 триллионов тенге составили июньские торги на KASE

Впрочем, годом ранее эта цифра была почти в два раза больше – 19,1 трлн тг.

Торги на Казахстанской фондовой бирже в июне завершились совокупным объемом сделок купли-продажи фининструментов на сумму 10,1 трлн тг, что на 46,9% (8,9 трлн тг) меньше, чем годом ранее - 19,1 трлн тг. С начала года объем торгов на KASE сократился на 18,5% или 2,3 трлн тг. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

В июне оживился рынок ценных бумаг - объем проведенных сделок за год вырос в 4 раза и составил 469 млрд тг, против 115,6 млрд тг в июне 2017. При этом основным драйвером роста рынка ценных бумаг стал выпуск государственных ценных бумаг на 266,9 млрд тг.

Но, несмотря на уверенный рост ликвидности в секторе ЦБ, денежный рынок по-прежнему доминирует над остальными - 85,2% всего объема торгов сконцентрировано именно в этом секторе KASE.

За первое полугодие суммарный объем торгов на KASE составил 64,8 трлн тг, против 88,7 трлн тг за аналогичный период годом ранее.

В динамике последних 5 лет июньские объемы торгов выросли почти в 4 раза - с 2,6 до 10,1 трлн тг. Однако максимальный объем торгов прошел в июне 2017 года - 19,1 трлн тг.

С 15 июня 2018 года на бирже KASE запустилась площадка "KASE Private Market". Площадка предназначена для предоставления субъектам малого и среднего бизнеса в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственности (ТОО) альтернативного источника финансирования без необходимости получения статуса публичной компании.

Этот шаг в перспективе позволит KASE привлечь больше ликвидности на рынок за счет либерального подхода к листингу МСБ, и, как следствие - увеличить объемы торгов ценными бумагами.

Главный индекс фондового рынка - Индекс KASE - на конец июня составил 2412,01 пункта. В июне значение индекса сократилось на 80,15 пунктов по отношению к маю. А за первые полгода 2018 индекс вырос на 11,4% (247,54 пункта).

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