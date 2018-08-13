Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспии подписали на Саммите в Актау

Соглашение применяется к военным кораблям и воздушным судам сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними.

В Актау глава оборонного ведомства Нурлан Ермекбаев принял участие в работе Саммита глав прикаспийских стран, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В рамках проведения Саммита участниками подписано Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, основной целью которого является обеспечение безопасности плавания кораблей и полетов воздушных судов на Каспийском море между прикаспийскими государствами. С казахстанской стороны документ подписал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

Следует отметить, что Соглашение применяется к военным кораблям и воздушным судам сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними.

Кроме того, на полях Саммита министр Ермекбаев провел ряд встреч с главами оборонных ведомств прикаспийских государств.

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