Ноу-хау в области выращивания кормов внедрил парень из Алматинской области

Технология заинтересовала его односельчан.

Семнадцатилетний парень из села Карашокы Кербулакского района Магжан Ыскак, несмотря на свой юный возраст, самостоятельно выращивает корм для животных. По методике юного новатора корм для животных можно вырастить без почвы и солнечных лучей и всего за неделю, передает Zakon.kz.

По методике голландского ботаника Хуго де Фриза выращивание занимало 18 дней. Благодаря своим новшествам Магжан сократил вегетативный период в два раза.

В прошлом году выпускник выиграл областной конкурс "Very Innovative People" и стал обладателем гранта на сумму более двух миллионов тенге. За пятилетнюю историю конкурса первый раз призером стал участник из сельского округа.

- Для меня это стало главным достижением в моей жизни. Ведь благодаря конкурсу я смог достичь своей мечты. Конкурентов было много, но мой проект оказался лучшим. Всегда на уроках биологии внимательно слушал преподавателя, читал различные книги. Это и привело меня к успеху. Сейчас корма выращиваю в теплице по голландской методике. Когда увидел первые ростки, моему счастью не было предела, - отметил молодой парень.

Такое ноу-хау заинтересовало и его односельчан. Фермеры просят посадить корм на личном подворье. Спрос на него большой, потому как не требует особого ухода, но по качеству ничем не уступает другим.

По словам Магжана Ыскака, он очень рад, что односельчане поддерживают его идею. В дальнейшем он планирует провести семинары для молодежи.

- Как-то раз я ознакомился с интервью одного ученого. Он говорил, что нужно вырастить что-то самому, чтобы получить Нобелевскую премию, это и осталось у меня в памяти. Долго шел к этому. Взвесив все плюсы, и минусы решил рискнуть. На дощечках выращивать выгодно. В зимний период благодаря корму можно содержать 25 коров, - говорит Магжан.

Юный новатор не тратит время попросту. Свободное время всегда проводит с пользой: читает, смотрит познавательные передачи и всегда ищет что-то новое.

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