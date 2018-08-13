Выросла покупательская способность зарплат казахстанцев

С учетом инфляции, реальный рост покупательской способности заработных плат вырос на 1,8%.

Покупательская способность зарплат казахстанцев выросла на 1,8%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на аналитический портал finprom.kz.

Однако в трех регионах - одном мегаполисе и двух областях - инфляция «съела» прирост зарплат, и покупательская способность ушла в минус.

По итогам I полугодия средняя номинальная заработная плата казахстанцев составляла 157,1 тыс. тг - это на 8,3% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

С учетом инфляции, реальный рост покупательской способности заработных плат вырос на 1,8%. Для сравнения, в I полугодии прошлого года наблюдался спад покупательской способности на 2,4%.

Наибольший рост зарплат наблюдался в промышленных регионах: Атырауской области (на 11,3%, до 282,6 тыс. тг, реальный рост с учетом инфляции - на 5,1%) и Карагандинской области (на 11,1%, до 143,9 тыс. тг, реальный рост - плюс 4,8% год-к-году).

В то же время, в трех регионах инфляция обгоняла рост заработков казахстанцев. Так, снижение покупательской способности заработных плат наблюдалось в Алматы (на 1%), Алматинской области (на 1,3%) и Кызылординской области (на 1,5%).

Среди наиболее высокооплачиваемых сфер деятельности в РК на первом месте, традиционно, находится горнодобывающая промышленность (361,6 тыс. тг, +12,7% за год). Впрочем, зарплаты по промотрасли в целом значительно ниже - всего 224 тыс. тг (+11% за год), а, к примеру, в сфере водоснабжения, водоотведения и контроля над сбором и распределением отходов - всего 106,3 тыс. тг (+8,3%).

Также высокие зарплаты - у работников финансово-страховой сферы (316,5 тыс. тг, на 4,4% больше, чем годом ранее), профессиональной, научной и технической отрасли (260,9 тыс. тг, на 6,4% больше, чем год назад) и информации и связи (229,2 тыс. тг, +8,9%).

Рост зарплат обгоняет инфляцию только в текущем году. Напомним, ранее, в течении трех лет подряд, с 2015 года, покупательская способность заработных плат казахстанцев падала.

Так, в 2017 году, с учетом инфляции, покупательская способность сократилась на 1,7%.

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