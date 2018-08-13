Президент США поддержал байкеров в бойкоте Harley-Davidson

Американский лидер писал, что решение будет для производителя началом конца.

Президент США Дональд Трамп выступил за бойкот американского производителя мотоциклов Harley-Davidson из-за того, что компания хочет перенести производство из страны. Об этом глава государства заявил на своей странице в Twitter, пишет Лента.

По его словам, множество владельцев мотоциклов Harley-Davidson планируют объявить бойкот компании, если ее производство переместится за границу. «Отлично! Большинство других компаний идет к нам, в том числе конкуренты Harley. Это действительно плохой ход! В США скоро будут равные условия или даже лучше», — написал Трамп.

Ранее американский лидер писал, что решение будет для производителя началом конца.

О том, что Harley-Davidson готовится перенести часть производства за пределы страны из-за европейских пошлин, введенных в ответ на действия администрации Белого дома, сообщалось в конце июля. Позднее стало известно, что власти Ульяновской области собираются предложить компании перенести производство в свой регион.

22 июня Еврокомиссия ввела дополнительные 25-процентные пошлины на импорт некоторых американских товаров, в том числе джинсов и мотоциклов, в ответ на пошлины Вашингтона на сталь и алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики.

В феврале 2017 года Трамп называл компанию «символом нового духа Америки». Однако в январе 2018-го она вынуждена была закрыть завод в Канзас-Сити, уволив 800 сотрудников из-за выхода США из Транстихоокеанского партнерства.

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