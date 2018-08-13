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Один человек погиб и десять пострадали в ДТП в Туркестанской области

Погибший - гражданин Узбекистана.

Фото : segodnya.ua13 августа 2018, 10:36

12 августа около 17:30 на трассе Алматы-Ташкент-Термез автобус, следовавший из Шымкента в Сарыагаш, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался гражданин Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Водитель и пассажиры автобуса, среди которых трое казахстанцев и семь узбекистанцев, с травмами различной степени тяжести доставили в больницы Казыгуртского и Сарыагашского районов Туркестанской области.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ДВД области.

Автомобили водворены на штрафстоянку. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшедшего ДТП.


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