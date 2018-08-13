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Доллар в обменниках продают за 367 тенге

Доллар покупают/продают за 364-367 тенге, евро - за 412-417 тенге, рубль - за 5,29-5,39 тенге.

Фото : kursiv.kz13 августа 2018, 10:42

Курс доллара составил 367 тенге в обменниках, сообщает Zakon.kz.

Согласно курсу валют, по состоянию на 10:43 доллар покупают/продают за 364-367 тенге, евро - за 412-417 тенге, рубль - за 5,29-5,39 тенге.

Официальный курс валют устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

Напомним, что ослабление казахстанской валюты по отношению к американской связано с продолжающимся ослаблением российского рубля. В свою очередь, валюта соседней страны падает из-за панических слухов о введении новых беспрецедентных антироссийских санкций со стороны США.


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