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Три горных пика переименовали в Туркестанской области

Теперь пики Рощина, Кергелы-Узловая и Студентов будут носить имена трёх биев: Казыбек би, Айтеке би и Толе би.

Фото : пресс-служба акима Туркестанской области13 августа 2018, 10:53

В Туркестанской области подвели итоги фестиваля "Это наши горы". Мероприятие прошло на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка и было организовано при поддержке областного акимата.

Цель прошедшего мероприятия – оказание содействия развитию внутреннего, спортивно-экологического туризма, пропаганда туристского потенциала области, реализация программы "Духовное возрождение".

Следует подчеркнуть, фестиваль "Это наши горы" был посвящен трем биям казахского народа. Теперь пики Рощина, Кергелы-Узловая и Студентов будут носить имена трёх биев: Казыбек би, Айтеке би и Толе би. В фестивали приняли участие около 30 альпинистов из Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской областей и города Шымкент.

Вместе с тем, на торжественном мероприятии заместитель акима области Ербол Тасжүреков отметил важность мероприятия, проводимого в рамках программы "Рухани жаңғыру", наградив альпинистов благодарственными письмами. Также, руководитель областной федерации альпинизма Бахытжан Асанов подчеркнул, что такие инициативы продолжатся и в будущем.

Наряду с этим, в рамках фестиваля были организованы национальные игры, велопробег и концертная программа.


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