Опубликованы трогательные кадры из детства Дениса Тена

На видео полугодовалый Денис Тен улыбается на камеру.

Родные погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена опубликовали семейные архивные видео, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Youtube-канал Denis Ten Forever.



На одном из видео фигуристу всего полгода, улыбающегося ребенка снимает его старший брат Алексей.



На кадрах второго видео, одно из первых интервью Дениса Тена. Фигурист рассказывает о силе и демонстрирует свое мастерство на льду.

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан планирует открыть Академию фигурного катания имени Дениса Тена. Акимат Алматы взял на себя обязательства по проведению ежегодного Международного турнира по фигурному катанию памяти Дениса. Также акимат займется реализацией проекта по установке памятника Денису на месте трагедии.

Нападение на фигуриста Дениса Тена произошло в Алматы 19 июля. Он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу в реанимацию. Позже стало известно, что Денис Тен скончался в больнице. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин, позже стало известно, что также была задержана девушка.

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