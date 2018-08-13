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В Казахстан вновь приходит жара

Тропический воздух приведет к повышение температурного фона.

Фото : gtrk-omsk.ru13 августа 2018, 11:34

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз на 14-16 августа 2018 года, передает zakon.kz.

Как отметили синоптики, в южной и юго-восточной половине Казахстана после проливных дождей снова установится жаркая погода.

"Тропический воздух, поступающий с районов Ирана приведет к повышение температурного фона также на остальной территории республики. Атмосферные фронты перемещающиеся с юга Европейской территории России принесут дожди с грозами и порывистым ветром на запад, северо-запад, в середине недели на северные и центральные районы Казахстана", - говорится в сообщении.


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