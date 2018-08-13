В Алматы НПП «Атамекен» решила запретить фирме сдавать подвалы жилых домов в аренду

В Нацпалате считают, что подвалы принадлежат жителям кондоминимума, а не ТОО.

В Алматы городской филиал НПП «Атамекен» после жалоб жителей решил через прокуратуру запретить ТОО «Алматы Тургын Уй» сдавать в аренду подвальные помещения в ЖК различным компаниям, передаёт Zakon.kz.

«ТОО «Алматы тургын уй» не имеет права собственности на такие подвальные помещения. Согласно п. 1 ст. 543 ГК РК право сдачи имущества внаем принадлежит его собственнику. Согласно п. 24 Закона РК «О жилищных отношениях» общее имущество – это части объекта кондоминиума (подъезды, лестницы, лифты, крыши, чердаки, подвалы). Согласно п. 1, п. 2 ст. 31 Закона «О жилищных отношениях»: В жилых домах, принадлежащих двум и более собственникам помещений (квартир), образуется кондоминиум. Общее имущество объекта кондоминиума принадлежит собственникам помещений (квартир) на праве общей долевой собственности. ТОО «Алматы тургын уй» в письменных ответах на запросы заявителей о праве собственности называют подвалы жилых домов то активами государства, то общим имуществом жилого дома, то находящимся в ведении Акимата г. Алматы», - подчеркнула во время заседания начальник отдела по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей Алматы С. Лесбаева.

Как выяснилось, ТОО в своих ответах на жалобы жителей ЖК указывала, что сдача в имущественный наем подвальных помещений в жилых домах, возведенных в рамках государственных программ, прекращена на основании предписания местного ДГД.

При этом в палате пояснили, что ТОО «Алматы тургын уй» до сих пор позиционирует себя собственником данных подвалов, а также утверждает, что данные подвалы - это коммунальная собственность, и ,соответственно, они имеют все права на распоряжение и извлечение выгоды от этих подвалов. Однако правоустанавливающие документы на них у организации отсутствуют, отмечают в НПП.

Таким образом, по версии НПП, фирма представлялась собственником подвалов, указывая, что это - активы государства. После чего заключала договора аренды, используя свое служебное положение. Как отметили в «Атамекен» арендаторов вводили в заблуждение, тем самым дав основание о признании сделок недействительными по части 9 статьи 159 ГК РК.

Также в палате ссылаются на перечень гособьектов в Алматы от 2015 года, в котором нет подтверждения того, что подвалы принадлежат ТОО.

«Также, согласно п.1.ст.42. Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество». Регистрация права государственной собственности происходит одновременно с регистрацией права хозяйственного ведения, оперативного управления государственных юридических лиц или права землепользования государственных и негосударственных землепользователей. Соответственно согласно данному закону право государственной собственности должно быть также зарегистрировано в соответствующем органе. Однако зарегистрированного права собственности на подвалы жилого дома нет ни у Акимата г. Алматы ни у ТОО «Алматы тургын уй». Факт того, что истец ТОО «Алматы тургын уй» не является собственником подвальных помещений в жилых домах подтверждается предписанием об устранении нарушений законодательства Антимонопольного департамента г. Алматы от 03.01.2018 года», - добавили в филиале палаты.

Другими словами, антимонопольщики заверили, что ТОО свою деятельность по сдаче подвалов в аренду прекратило. Но жалобы жильцов после этого не прекратились.

«Таким образом, действия ТОО «Алматы тургын уй» противоречат требованиям действующего законодательства. На основании изложенного, полагаем необходимым обратиться в прокуратуру города Алматы для принятия мер прокурорского реагирования, организации проверки исполнения предписания Антимонопольного органа, в том числе на наличие аналогичных неправомерных договоров аренды в текущем году», - резюмировали в нацпалате.

По информации Лесбаевой, в среднем аренда подвала обходится предпринимателям в 150 тысяч тенге. В итоге представители Нацпалаты решили написать заявлению в прокуратуру.

В ТОО ответили, что фирма занимается домами по госпрограмме и выполняет все постановления. Деятельность же предпринимателей была приостановлена, ведётся дальнейшая работа по их выселению. Другими словами, все, кто до сих пор находится в подвалах - делает это уже без разрешения «Алматы тургын уй»

«Данные сведения не верны. Нами были предоставлены документы, что подвалы освобождены. Мы исполняем предписание. Мы отправили 26 судебных предписаний о принудительном выселении предпринимателей. Мы их принудительно не можем выселить. Нам от них никаких средств не поступает», - ответили в ТОО.

На заседании присутствовали и предприниматели, которые остались недовольны решением фирмы подать на них в суд. Оказалось, что договор у них был пересоставлен уже с другим ТОО. В НПП отметили, что не могут вмешиваться в судебные разбирательства и палата ведёт работу лишь по исполнению предписания о запрете сдачи в аренду подвальных помещений.

«Мы полностью исполнили свои обязательства и новых договор н заключали. Наше ТОО создано для обслуживания домов. Мы взяли на себя это бремя. Собственником данных квартир являлось государство», - добавили в «Алматы тургын уй».

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