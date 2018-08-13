90-летний юбилей отметил Коргалжынский район Акмолинской области

Коргалжынский район известен развитым сельским хозяйством, предприятиями переработки мясной продукции, овощеводства и реализованными инвестиционными проектами.

Круглую и очень символичную дату ярко и торжественно встретили в Коргалжынском районе Акмолинской области. История его образования берет свое начало в далеком 1928 году. Но спустя многие десятилетия расположенный в озерном степном крае, он по-прежнему узнаваем своим богатством рыбы, водоплавающей и перелетной дичью. И самое главное – розовым фламинго, обитающими в уникальном заповеднике, сообщает zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Управления внутренней политики.

Местом для центрального массового народного гуляния в минувшие выходные стал районный центр – село Коргалжын. Уже с утра здесь, на центральной площади имени Адильхана Шабатова, шумела праздничная выставка-ярмарка «Шеберлер аулы». Имиджевая продукция, одежда и вышивка, изделия из естественных природных материалов с неповторимым национальным колоритом вызвали интерес у местных жителей и гостей праздничного мероприятия. В концертной программе приняли участие коллективы и исполнители, представившие многообразие культуры легендарного края. С поздравительным словом к жителям района обратился заместитель акима Акмолинской области Аскарбек Уисимбаев:

– Почти за вековую историю Коргалжынский край воспитал достойных сыновей и дочерей – батыров, акынов, композиторов, меценатов. В советское время высокого звания «Герой Социалистического Труда» удостоились 7 коргалжынцев. И сегодня современное поколение коргалжынцев, чтя и продолжая традиции своих отцов и дедов, активно оказывает поддержку своему родному краю, реализует социальные проекты, помогает простым людям. На это и обращает внимание Глава государства Нурсултан Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Неслучайно Президент страны назвал Коргалжынский край одним из самых красивейших мест всего Казахстана, – сказал А. Уисимбаев.

Продолжились массовые народные гуляния в этно-ауле «Бытыгай», расположившегося на территории одноименного мавзолея, средневекового памятника архитектуры. От сельских округов и гостей из соседних районов были выставлены юрты. В каждой из них гостей ожидал теплый прием и сытное угощение. Кроме этого, немало точек общественного питания развернулось на территории этно-аула. Культурная и массово-развлекательная часть были представлены ярмаркой народных промыслов, силовыми конкурсами, концертом и театрализованным представлением «Этапы большого пути», в котором были отражены основные вехи истории района. Также собравшихся порадовали конно-спортивные игры и состязания в кокпар и казакша-курес, а также другие виды национальных игр.

– Такого широкого по своему размаху праздника, посвященного круглой дате, связанной со священной и благодатной землей Коргалжына, давно не было. Очень радует, что жизнь в нашем крае становится лучше, а наши предприимчивые уроженцы помнят о своих земляках, дарят им возможность хорошо отдохнуть для того, чтобы набравшись сил, дальше трудиться во благо процветания родного края, – делится своими впечатлениями от праздника ровесник юбилея района, аксакал Кабыл Есмагамбетов.

Кроме того, в рамках празднования 90-летия района свой полувековой юбилей отметил Коргалжынский государственный природный заповедник, являющийся одним из двух казахстанских заповедников, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его базе прошла научно-практическая конференция, посвященная 50-летию заповедника, чествование его сотрудников.

В районе функционирует единственный в Казахстане орнитологический центр. Известно, что 76% всего птичьего разнообразия страны находится на территории Коргалжынского природного заповедника. Центр создан с целью привить любовь подрастающего поколения к родному краю, расширить кругозор знаний о животном мире.

В целом, Коргалжынский район известен развитым сельским хозяйством, предприятиями переработки мясной продукции, овощеводства и реализованными инвестиционными проектами. За последние годы в районе увеличился объем посевных площадей. Продолжается работа по приобретению агропредприятиями скота в рамках государственных программ развития животноводства «Сыбаға», «Алтын асык», «Алтын асық» и «Құлан». Успешно функционирует высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс «Бакара», введенный в рамках ФИИР, производящий блочное мясо и крупнокусковые нарезки в вакуумной упаковке. В селе Сабынды открылась теплица ТОО «Мет-777», в работе на данном предприятии задействовано 15 местных жителей. Важным инвестиционным проектом является завод по производству безалкогольных напитков ТОО «GreenProducts» с производственной мощностью 5 млн. бутылок в год.

В год празднования 90-летнего юбилея Коргалжынского района в сельских округах строится жилье для специалистов, а также уже введены в строй многие жизненно важные объекты. В селе Сабынды завершается строительство нового двухквартирного жилого дома для работников медицинской службы. А в селе Кенбидаик за счет привлеченных средств ТОО «Кенбидай-Астык» были произведены работы по завершению реконструкции разводящих сетей водопровода. Центральный стадион «Даурен» в селе Коргалжын благодаря реконструкции за счет спонсорских средств заметно обновился.

Большое внимание в районе уделяется сбережению своего культурного наследия, сохранению памяти о своих выдающихся земляках. В Коргалжынской школе-гимназии в рамках государственной программы «Туған жер» открылся кабинет казахского языка, отличнику просвещения Казахской ССР Ермеку Бижкенову. О его короткой, но очень интересной жизни рассказала собравшимся доктор филологических наук, завкафедрой иностранной филологии Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Айгуль Бижкенова. А в зрительном зале районного дома культуры была презентована книга «Қорғалжын», посвященная известным и выдающимся личностям района, а также показан документальный фильм.

Завершились юбилейные мероприятия праздничным концертом и ярким, красочным салютом.

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