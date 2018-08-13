Команда Алматы-1 выиграла "Кубок Казахстана" среди юниоров до 12 лет

В решающих матчах команда Алматы-1 обыграла теннисистов из Астаны-1 с общим счетом 4:3.

В Астане завершилось командное первенство "Кубок Казахстана" среди юниоров до 12 лет, в котором с 04 по 11 августа участвовали 18 сборных команд из 14 регионов нашей страны. В составе команд выступали 8 детей – 4 мальчика, 4 девочки, сообщает Zakon.kz.

В финале за победу поборолись команды Астана-1 и Алматы-1. В решающих матчах команда Алматы-1 обыграла теннисистов из Астаны-1 с общим счетом 4:3. Третье место заняла команда Кызылорда, которая выиграла сборную Жамбылской области со счетом 4-3.

Cамым ценным игроком турнира стала Каракат Койлыбаева из Туркестанской области. Лучшим капитаном- Сергей Квак из Актюбинской области, а самой дружной командой назвали теннисистов из Жамбылской области.

По окончанию турнира, победителям и финалистам были вручены ценные призы и подарки, а также денежные гранты: 1 место – 7000 долларов, 2 место - 5000 долларов, 3 место - 3000 долларов.

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