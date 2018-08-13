AliExpress начал блокировать аккаунты россиян

Блокировка происходит из-за слишком большого количества открытых споров.

Онлайн-магазин AliExpress начал массово блокировать учетные записи россиян за попытки обмана китайских продавцов через открытие споров, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Akket.

Отмечается, что раньше, если покупатель обнаруживал брак у товара, то он мог открыть спор, чтобы урегулировать вопрос. Покупатель в итоге мог полностью или частично вернуть деньги за покупку.

Однако, как пишет Akket, в последнее время в сети появилось большое количество видеороликов, на которых предприимчивые россияне подробно объясняют, как обмануть китайских продавцов и получить любой товар практически бесплатно.

В связи с этим интернет-магазин стал массово блокировать подозрительные учетные записи. Блокировка происходит из-за слишком большого количества открытых споров по отношению к общему числу заказов. Например, если у покупателя всего десять заказов, а по восьми из них открыты споры, то, скорее всего, учетная запись будет заблокирована.

Помимо этого, некоторых нарушителей заносят в черный список, что подразумевает блокировку по ФИО и адресу проживания.

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