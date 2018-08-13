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В Тюмени пройдет торгово-экономическая миссия казахстанских предпринимателей

В миссии примут участие казахстанские компании машиностроительной, химической, строительной и пищевой отраслей.

Фото : omsk.ru13 августа 2018, 12:50

28-29 августа 2018 года Министерство по инвестициям и развитию, Национальная палата предпринимателей «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области организуют торгово-экономическую миссию казахстанских предпринимателей в город Тюмень.

В программе мероприятия планируются выступления официальных лиц и делового сообщества Республики Казахстан и Тюменской области, посвященные развитию торгово-экономических отношений, взаимовыгодного сотрудничества.

Также состоятся B2B переговоры, которые предназначены для поиска потенциальных партнеров, установления прямого контакта участников миссии с российским бизнесменом и развития деловых связей между регионами.

В миссии примут участие казахстанские компании машиностроительной, химической, строительной и пищевой отраслей.

Место проведения мероприятия: г. Тюмень, ул. Советская, дом 20, бизнес-отель «Евразия», конференц-зал «Континенталь».

Подробную информацию можно уточнить у Айгерим Мустафиной: +7-701-785-85-75, e-mail: aemustafina@gmail.com


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