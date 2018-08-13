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В Шымкенте нетрезвые участковые из других областей устроили драку с полицейскими

Проводится досудебное расследование.

Фото : zakon.kz13 августа 2018, 12:57

Представитель МВД Алмас Садубаев в ходе брифинга рассказал о работе МВД по очищению собственных рядов от недобросовестных сотрудников, передает Zakon.kz.

Так, 12 августа в Шымкенте за нарушение правил дорожного движения была остановлена машина под управлением участкового инспектора полиции МПС Мангистауской области.

"В ходе разбирательства водитель и его пассажир – участковый инспектор МПС Туркестанской области в пьяном виде оказали активное физическое сопротивление инспекторам инспекции по личному составу УСБ ДВД города Шымкент. Проводится досудебное расследование по ст.380 ч.1 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщил Садубаев.


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