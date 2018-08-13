В Шымкенте нетрезвые участковые из других областей устроили драку с полицейскими
Проводится досудебное расследование.
Фото : zakon.kz13 августа 2018, 12:57
Представитель МВД Алмас Садубаев в ходе брифинга рассказал о работе МВД по очищению собственных рядов от недобросовестных сотрудников, передает Zakon.kz.
Так, 12 августа в Шымкенте за нарушение правил дорожного движения была остановлена машина под управлением участкового инспектора полиции МПС Мангистауской области.
"В ходе разбирательства водитель и его пассажир – участковый инспектор МПС Туркестанской области в пьяном виде оказали активное физическое сопротивление инспекторам инспекции по личному составу УСБ ДВД города Шымкент. Проводится досудебное расследование по ст.380 ч.1 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщил Садубаев.
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