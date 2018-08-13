Назначен первый заместитель акима Туркестанской области

Им стал Кайрат Нукенов.

Сегодня распоряжением акима Туркестанской области по согласованию с Администрацией Президента РК Кайрат Нукенов назначен на должность первого заместителя акима Туркестанской области, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Нукенов Кайрат Темиршотович родился 15 сентября 1970 года в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области.

Окончив Железинскую среднюю школу в 1987 году, начал трудовую деятельность в качестве рабочего животноводческого комплекса совхоза «Железинский». С 1988 по 1990 годы отслужил в Советской армии. После службы работал экспедитором в хозрасчётном молодёжном объединении «Трестжилстрой». С 1992 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

В 2002 году закончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию в городе Омск по специальности «Экономика и руководство на предприятии», в 2014 году – Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство». С 2012 по 2013 годы – аким Железинского района. В 2013 году - руководитель управления предпринимательства и торговли Павлодарской области. С июня 2014 года - аким города Аксу Павлодарской области. С апреля 2016 года работал акимом города Экибастуза.

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