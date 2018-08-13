Бегунья истекла кровью и выиграла марафон на чемпионате Европы
Мазуренок преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 26 минут 22 секунды.
Фото : Sven Hoppe / AP13 августа 2018, 13:12
Белорусская спортсменка Ольга Мазуренок стала первой в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике, несмотря на кровотечение. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Мазуренок преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 26 минут 22 секунды. Спустя полчаса после начала забега у 29-летней спортсменки началось носовое кровотечение, она воспользовалась влажным полотенцем.
Второе место заняла француженка Клеменс Кальвин, уступив Мазуренок всего шесть секунд. Третье место досталось чешской спортсменке Еве Врабцовой-Нывальтовой.
Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 9 по 12 августа.
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