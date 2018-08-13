Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Бегунья истекла кровью и выиграла марафон на чемпионате Европы

Мазуренок преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 26 минут 22 секунды.

Фото : Sven Hoppe / AP13 августа 2018, 13:12

Белорусская спортсменка Ольга Мазуренок стала первой в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике, несмотря на кровотечение. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мазуренок преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 26 минут 22 секунды. Спустя полчаса после начала забега у 29-летней спортсменки началось носовое кровотечение, она воспользовалась влажным полотенцем.

Второе место заняла француженка Клеменс Кальвин, уступив Мазуренок всего шесть секунд. Третье место досталось чешской спортсменке Еве Врабцовой-Нывальтовой.

Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 9 по 12 августа.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты