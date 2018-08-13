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Число пострадавших при крушении поезда в Монголии достигло 50

В поезде ехали 329 пассажиров, и скорую медицинскую помощь оказали 146 из них.

Фото : montsame.mn13 августа 2018, 13:14

Вчера, 12 августа на территории сомона Айраг аймака Дорноговь сошел с рельсов пассажирский поезд №286, следовавший из Улаанбаатара в город Сайншанд, и перевернулся, сообщает montsame.mn.

В поезде ехали 329 пассажиров, и скорую медицинскую помощь оказали 146 пассажирам. Пятьдесят шесть человек получили ранения, и пять из них тяжело ранены и госпитализированы. В настоящий момент не зарегистрировано человеческих жертв.

Начиная с позавчерашней ночи, точнее с 01:35 часов 12 августа в районе сомона Айраг шел проливной дождь. Это стало главной причиной разрушения железнодорожного полотна и аварии.

Рабочая группа под руководством главы Департамента оперативного управления Главного управления чрезвычайных ситуаций, полковника Б.Мандахгэрэла работает на месте происшествия и принимает необходимые меры по ликвидации последствий аварии и восстановлению инфраструктуры железной дороги.

В состав рабочей группы входят около 500 сотрудников и более 100 автомашин и техники из Главного управления чрезвычайных ситуаций, полиции, вооруженных сил, пожарного подразделения и медицинских учреждений.



В восстановительной работе также принимают участие российские специалисты вместе со своей техникой.


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