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Дерево упало на авто в Алматы: врачи рассказали о пострадавших

11 августа в центре Алматы огромное дерево рухнуло на автомобиль.

Фото : соцсети13 августа 2018, 13:35

В управлении здравоохранения Алматы прокомментировали состояние пострадавших пассажиров авто, которое придавило упавшее дерево, сообщает МИА «Казинформ».

"Пострадавшая поступила в субботу 11 августа в 18:15. Состояние ее оценивается как средней степени тяжести. Пациент в сознании. Она получила сотрясение головного мозга и открытый перелом пястной кости (перелом кисти). Ей была сделана операция с фиксацией руки", - рассказал заведующий отделением травматологии Берик Иргалиев.

Со слов врачей, 44-летняя пострадавшая пробудет в больнице под наблюдением 10 дней.

Ранее вместе с женщиной в больницу доставили 23 - летнюю девушку, которая после осмотра была отпущена домой.

11 августа в центре Алматы огромное дерево рухнуло на автомобиль, в котором находились люди. Инцидент произошел на пересечении улиц Курмангазы и Кунаева. В придавленном авто находились трое человек. В больницу доставили двоих.


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