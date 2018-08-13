Алматы готов провести студенческий чемпионат мира по футзалу на самом высоком уровне

Финал чемпионата мира пройдет 26 августа на Almaty Arena.

Менее чем через неделю в Алматы состоится открытие мирового первенства по футзалу среди студентов, в котором будут принимать участие мужчины и женщины, представленные ведущими сборными планеты. О подготовке к этому событию нам рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Алматы Рустем Байсеитов, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

"Футзал имеет миллионы поклонников по всему миру и число почитателей этой динамичной игры постоянно растет. Особенно радует, что эта захватывающая игра очень популярна в Казахстане, где развитию футзала в последнее время уделяется большое внимание. Достижения наших клубов и национальной сборной на международной арене доказывают, что Казахстан – в числе передовых государств в этом виде спорта! Хочется верить, что грядущее мировое первенство станет дополнительным подспорьем для дальнейшего прогресса отечественного футзала. Алматы имеет огромный опыт в проведении крупных спортивных мероприятий, в том числе и по футзалу, поскольку в нашем городе не единожды проходил финальный этап Кубка УЕФА – самого престижного клубного турнира. Надеюсь, что данный чемпионат мира оставит самые приятные воспоминания о Казахстане и об Алматы у всех гостей и участников этого грандиозного мероприятия", - сказал глава алматинского спорта.

Также Рустем Байсеитов подчеркнул, что Алматы станет первым городом в СНГ, кому посчастливилось принять в своих стенах столь масштабное соревнование по футзалу среди студентов. С 19 по 26 августа игры чемпионата пройдут на Almaty Arena и Halyk Arena. Расписание игр можно найти на сайте.

"Ранее чемпионаты мира по футзалу среди студентов проводились в таких странах как: Бразилия, Португалия, Испания, Италия, Кипр, Финляндия, Венгрия, Польша, Словения, Сербия. В текущем году мировое первенство примет Казахстан, что является для нас большой честью. Постараемся провести данный старт на высоком организационном уровне и зарекомендовать себя лишь с положительной стороны. В течение соревновательного периода болельщики смогут насладиться игрой сильнейших студенческих сборных планеты. За награды чемпионата будут бороться наряду с Казахстаном такие страны как: Канада, Германия, Франция, Аргентина, Новая Зеландия, Болгария, Португалия, Польша, Хорватия, Словакия, Чехия, Россия, Китай, Израиль, Таиланд и Украина. Торжественное открытие футзального чемпионата мира состоится 19 августа в 12:00 в многофункциональном комплексе "Almaty Arena". Приглашаю всех жителей и гостей нашего города посетить данное мероприятие и получить удовольствие от игр признанных мастеров футзала", - отметил Рустем Байсеитов.

Добавим, что организаторами ЧМ-2018 по футзалу среди студентов являются Национальная Студенческая Лига по футзалу совместно с Федерацией студенческого спорта РК, Министерство образования и науки РК, Министерство культуры и спорта РК, а также Акимат города Алматы.

Финал чемпионата мира пройдет 26 августа на Almaty Arena.

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