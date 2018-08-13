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Ученые в Якутии нашли скелет мамонта

Подробные сведения о находке станут известны после завершения экспедиции.

Фото : © Helen H. Richardson/The Denver Post via Getty Images13 августа 2018, 13:52

Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени Аммосова и их коллеги из Японии при раскопках в Верхоянском районе Якутии обнаружили скелет мамонта с сохранившимися мягкими тканями и шерстью, сообщает ТАСС.

"12 августа в 220 км вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района найден неполный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Раскопки продолжаются", - говорится в сообщении.

По словам старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера СВФУ Алексея Петрова, это пока вся имеющаяся информация. Более подробные сведения будут озвучены по завершении экспедиции.


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