Ученые в Якутии нашли скелет мамонта
Подробные сведения о находке станут известны после завершения экспедиции.
Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) имени Аммосова и их коллеги из Японии при раскопках в Верхоянском районе Якутии обнаружили скелет мамонта с сохранившимися мягкими тканями и шерстью, сообщает ТАСС.
"12 августа в 220 км вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района найден неполный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Раскопки продолжаются", - говорится в сообщении.
По словам старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера СВФУ Алексея Петрова, это пока вся имеющаяся информация. Более подробные сведения будут озвучены по завершении экспедиции.
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